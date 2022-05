Isola dei Famosi, Clemente Russo e Nicolas Vaporidis sfiorano la rissa: «Mi ha minacciato» (Di martedì 3 maggio 2022) Da quando sull'Isola dei Famosi i naufraghi sono stati divisi in due gruppi lo scambio reciproco di accuse sono all'ordine del giorno. Da un lato troviamo il gruppo composto da Estefania, Clemente, Laura, Marco, Blind e Roger, dall'altra quello formato da Guendalina, Edoardo, Carmen, Alessandro, Nicolas e Nick. E ieri ennesima occasione di scontro è stata la sfida tra i due gruppi. Ilary Blasi dallo studio ha sentito la parola minacce ed è intervenuta chiedendo ad Alvin lumi su cosa stesse accadendo. «Si tratta di minacce dette da Laura e Clemente a Nicolas e a quanto pare il contrario. Io non ero presente» - ha detto l'inviato. Nicolas ha svelato che Clemente gli avrebbe fatto un gesto plateale come per dire dopo in Palapa ne paghi le conseguenze. ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 3 maggio 2022) Da quando sull'deii naufraghi sono stati divisi in due gruppi lo scambio reciproco di accuse sono all'ordine del giorno. Da un lato troviamo il gruppo composto da Estefania,, Laura, Marco, Blind e Roger, dall'altra quello formato da Guendalina, Edoardo, Carmen, Alessandro,e Nick. E ieri ennesima occasione di scontro è stata la sfida tra i due gruppi. Ilary Blasi dallo studio ha sentito la parola minacce ed è intervenuta chiedendo ad Alvin lumi su cosa stesse accadendo. «Si tratta di minacce dette da Laura ee a quanto pare il contrario. Io non ero presente» - ha detto l'inviato.ha svelato chegli avrebbe fatto un gesto plateale come per dire dopo in Palapa ne paghi le conseguenze. ...

