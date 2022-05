Il Papa ai giovani | “Volete un mondo migliore? Rischiate!”

(Di martedì 3 maggio 2022) Città del Vaticano – Di seguito il testo del Video delcon l’intenzione di preghiera per il mese di maggio diffusa attraverso la Rete Mondiale di Preghiera delsul tema: Per la fede dei– “Preghiamo perché i, chiamati a una vita in pienezza, scoprano in Maria lo stile dell’ascolto, la profondità del discernimento, il coraggio della fede e la dedizione al servizio”: Parlando di famiglia, voglio iniziare rivolgendomi innanzitutto ai. Quando penso a un modello in cui voipossiate identificarvi, mi viene sempre in mente nostra Madre, Maria. Il suo coraggio, la sua capacità di ascoltare e la sua dedizione al servizio. È stata coraggiosa e decisa nel dire “sì” al Signore. Voichecostruire qualcosa di ...

