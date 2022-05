Il messaggio dietro al look da lavoro di Riz Ahmed (Di martedì 3 maggio 2022) Molti degli uomini presenti sul red carpet del Met Gala di ieri sera si sono espressi sul tema ("Gilded Glamour") e sul dress code (il tight), indossando giacche con le code e cappelli a cilindro che incarnavano l'eleganza dell'alta società newyorkese a cavallo tra due secoli. Una notevole eccezione? Riz Ahmed, che ha sfilato sul tappeto rosso con pantaloni e camicia da lavoro, indossata sopra una canotta. Laddove molti ospiti hanno decorato i propri outfit con accessori dell'età dell'oro americana, alla fine dell'Ottocento, come cappelli a cilindro, bastoni e papillon bianchi, Ahmed ha indossato una collana Cartier che ricorda i gioielli degli indiani Hyderabadi. la ciliegina sulla torta, comunque, è stato il laccio bianco, ricavato da un paio di Vans, che Ahmed indossava come cintura. Il look, ideato ... Leggi su gqitalia (Di martedì 3 maggio 2022) Molti degli uomini presenti sul red carpet del Met Gala di ieri sera si sono espressi sul tema ("Gilded Glamour") e sul dress code (il tight), indossando giacche con le code e cappelli a cilindro che incarnavano l'eleganza dell'alta società newyorkese a cavallo tra due secoli. Una notevole eccezione? Riz, che ha sfilato sul tappeto rosso con pantaloni e camicia da, indossata sopra una canotta. Laddove molti ospiti hanno decorato i propri outfit con accessori dell'età dell'oro americana, alla fine dell'Ottocento, come cappelli a cilindro, bastoni e papillon bianchi,ha indossato una collana Cartier che ricorda i gioielli degli indiani Hyderabadi. la ciliegina sulla torta, comunque, è stato il laccio bianco, ricavato da un paio di Vans, cheindossava come cintura. Il, ideato ...

