Il colore più trendy di stagione! (Di martedì 3 maggio 2022) Un giorno diventerà regina Victoria di Svezia, proclamata erede al trono dopo che nel 1980 è stata abolita la legge salica. In questi giorni è in visita di Stato in Norvegia con il marito, l'ex personal trainer Daniel Westling. La coppia ha incontrato un'altra futura coppia di sovrani: Mette-Marit e il principe ereditario Haakon di Norvegia. I quattro hanno tutti più o meno la stessa età e sono amati dai sudditi per la loro (apparente) semplicità. Non sono idolatrati come i royal britannici, ma godono di ampio rispetto. Per il primo incontro le due principesse si sono accordate – secondo la cosiddetta "diplomazia del tubino" per look blu navy. Ma, al suo secondo giorno, Victoria di Svezia ha fatto di più: ha osato con il colore più trend del momento. Ovvero il rosa shocking!

