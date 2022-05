I nostri soldi sono in pericolo | disastro Euro | cosa accadrà ai risparmi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 maggio 2022) Il rublo è in buona compagnia. Da inizio guerra anche l'è in continua perdita. La valuta, in data 27 aprile, ha raggiunto il livello più basso mai toccato inpa dal 2017. Un effetto strettamente legato alla guerra in Ucraina e, per la precisione, all'aumento dei prezzi del gas. Questi ultimicresciuti di quasi il 30 per cento. Complice l'annuncio di Gazprom, società russa che fornisce gas, che ha fermato la distribuzione in Bulgaria e in Polonia per il "mancato pagamento in rubli" così come imposto da Vladimir Putin. Ed ecco che gli strascichi arrivano fino inpa, dove i costi delle materie primeormai alle stelle e l'offerta subisce un drastico taglio. Una situazione che preannuncia il. Secondo le stime del Fondo monetario internazionale "i ...