Guerra Ucraina, attacco missilistico a Leopoli (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – Leopoli sarebbe stata colpita da almeno un missile. Lo riporta Kyiv Independent. In precedenza in un tweet il sindaco città Ucraina, Andriy Sadovyi, aveva chiesto ai cittadini "per favore rimanete nei rifugi". Fonti di stampa Ucraina riferiscono anche di esplosioni a Odessa. Secondo giornalisti Cnn presenti a Leopoli, si sono sentite diverse esplosioni a est, sud e ovest del centro della città. Uno di questi siti è vicino al centro cittadino. Una colonna di fumo nero si alza da un altro punto, più lontano. Il maggior incendio si trova a ovest del centro. Dopo le esplosioni, riferisce ancora il sito dell'emittente, il traffico nelle strade si è immediatamente fermato. "A seguito dell'attacco missilistico, due sottostazioni elettriche sono state danneggiate. Non c'è ...

