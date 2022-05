Guerra Russia-Ucraina, missili su Leopoli e Kiev. Allarmi antiaereo in quasi tutta l'Ucraina. Macron a Putin: “Servono un cessate il fuoco e una soluzione negoziata di pace” (Di martedì 3 maggio 2022) Kiev: i russi prevedono che la Guerra durerà fino a settembre. Media: morto un altro manager russo. Sale così a sette il numero di manager o oligarchi russi morti negli ultimi tre mesi in circostanze sospette. I russi bombardano l’acciaieria Azovstal. Dispersi 11 bus con civili a Mariupol Leggi su lastampa (Di martedì 3 maggio 2022): i russi prevedono che ladurerà fino a settembre. Media: morto un altro manager russo. Sale così a sette il numero di manager o oligarchi russi morti negli ultimi tre mesi in circostanze sospette. I russi bombardano l’acciaieria Azovstal. Dispersi 11 bus con civili a Mariupol

