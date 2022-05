Fuori dal Coro | ospiti di stasera | 3 maggio 2022

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 3 maggio 2022), 3, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntatadal, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. In puntata si parlerà ancora del conflitto in terra Ucraina, che sembra non giungere a una fine, con l’Italia sempre più in ginocchio. Nel corso della serata verranno raccontate le storie di artigiani italiani costretti a chiudere, agricoltori che non seminano più e aziende che, per sopravvivere, sono costrette a costose triangolazioni per evitare sanzioni e vendere in Russia. Con un reportage dalla Tunisia, si analizzerà la situazione della carestia in Africa, messa ancora più a rischio dall’invasione ucraina e che potrebbe avere come conseguenza l’afflusso di nuovi migranti in Italia. Infine un’inchiesta esclusiva sul perché arrivi ...