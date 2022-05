Advertising

Corriere dello Sport

TORINO - "Il ritorno di Del Piero alla Juventus sarebbe un sogno. Non so quanto possa essere d'aiuto alla squadra di Allegri , ma sarebbe un sogno per tutti i tifosi" . Così, grande tifosa della Juventus , ha parlato a 'Supertele' su Dazn del possibile rientro in società dello storico capitano. Così invece sulla stagione che sta per terminare: "Per ..."Rappresenta l'inizio di una nuova era per chi come me ha fatto del proprio sport una ragione di vita"., ospite di SUPERTELE su Dazn, ha commentato così il via libera al professionismo nel calcio femminile. "Spero possa diventare un focolaio che porti dignità al lavoro femminile e ... Federica Pellegrini: "Del Piero alla Juve un sogno" Spero che il professionismo del calcio femminile possa diventare un focolaio che porti dignità al lavoro femminile e allo sport per noi donne. Spero che molti sport possano fare altrettanto - ha ...Federica Pellegrini, ospite di SUPERTELE su Dazn, ha commentato così il via libera al professionismo nel calcio femminile. "Spero possa diventare un focolaio che porti dignità al lavoro femminile e ...