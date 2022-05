Draghi vara il bonus ma boccia il Superbonus | maggioranza in subbuglio

Leggi su velvetmag

(Di martedì 3 maggio 2022)da 200 euro in busta paga per i lavoratori dipendenti, nel decreto legge che il Consiglio dei ministri hato ieri 2 maggio. Oggi 3 maggio, invece, il premiersi è scagliato ancora una volta contro il Superedilizio al 110%to dal Governo Conte. E lo ha fatto davanti al Parlamento europeo. Ilda 200 euro stanziato con il decreto legge sugli aiuti agli italiani arriverà in busta paga nel caso dei lavoratori dipendenti. Ma come funzionerà per autonomi e partite Iva? Come richiederlo? La modalità di erogazione della somma in questi casi è ancora tutta da chiarire. Come è da chiarire anche la questione degli stagionali, che rischiano di non beneficiare del sostegno, per via delle tempistiche. Il segretario della Cgil, Landini, critico sul ...