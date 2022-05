Draghi al Parlamento di Strasburgo: ecco come va cambiata l’Europa (Di martedì 3 maggio 2022) L'Unione europea deve modificare i propri trattati, abolire il diritto di veto in politica estera, e accelerare il processo d'integrazione in diversi settori. È la visione del futuro dell'Europa che ha esposto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo intervento oggi a Strasburgo davanti alla plenaria del Parlamento europeo. In estrema sintesi, Draghi ha proposto di creare un'Unione della Difesa che ottimizzi e coordini gli investimenti degli Stati membri nel settore, di allargare ulteriormente l'Ue accogliendo i paesi dei Balcani occidentali e, al più presto, anche l'Ucraina, di riformare finalmente la politica d'immigrazione e asilo cambiando il regolamento di Dublino; ha avvertito che ci sarà un "profondo riorientamento geopolitico destinato a spostare sempre più il suo asse strategico verso Sud", nel ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 3 maggio 2022) L'Unione europea deve modificare i propri trattati, abolire il diritto di veto in politica estera, e accelerare il processo d'integrazione in diversi settori. È la visione del futuro dell'Europa che ha esposto il presidente del Consiglio, Mario, nel suo intervento oggi adavanti alla plenaria deleuropeo. In estrema sintesi,ha proposto di creare un'Unione della Difesa che ottimizzi e coordini gli investimenti degli Stati membri nel settore, di allargare ulteriormente l'Ue accogliendo i paesi dei Balcani occidentali e, al più presto, anche l'Ucraina, di riformare finalmente la politica d'immigrazione e asilo cambiando il regolamento di Dublino; ha avvertito che ci sarà un "profondo riorientamento geopolitico destinato a spostare sempre più il suo asse strategico verso Sud", nel ...

