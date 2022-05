Diritto all’aborto sotto attacco negli Usa: come si è arrivati a mettere in discussione la «Roe vs Wade» (Di martedì 3 maggio 2022) Il Diritto all’aborto negli Stati Uniti è sempre più a rischio. Se, come sembrerebbe dalla bozza trapelata attraverso Politico, la Corte Suprema statunitense dovesse decidere di ribaltare la storica sentenza «Roe vs Wade» del 1973, che garantisce l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza, nel Paese non ci sarebbe più alcuna tutela federale a protezione del Diritto all’aborto, che sarebbe soggetto alle scelte politiche dei singoli Stati. Il Guttmacher Institute, un gruppo di ricerca a sostegno del Diritto all’aborto, stima che l’interruzione di gravidanza diventerebbe illegale in almeno 26 Stati, molti dei quali, soprattutto negli ultimi anni, hanno già introdotto numerose restrizioni. Ma ... Leggi su open.online (Di martedì 3 maggio 2022) IlStati Uniti è sempre più a rischio. Se,sembrerebbe dalla bozza trapelata attraverso Politico, la Corte Suprema statunitense dovesse decidere di ribaltare la storica sentenza «Roe vs» del 1973, che garantisce l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza, nel Paese non ci sarebbe più alcuna tutela federale a protezione del, che sarebbe soggetto alle scelte politiche dei singoli Stati. Il Guttmacher Institute, un gruppo di ricerca a sostegno del, stima che l’interruzione di gravidanza diventerebbe illegale in almeno 26 Stati, molti dei quali, soprattuttoultimi anni, hanno già introdotto numerose restrizioni. Ma ...

