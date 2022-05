Denis Verdini condannato in appello a 5 anni e 6 mesi per la bancarotta della Società toscana edizioni. All’ex deputato Parisi 5 anni (Di martedì 3 maggio 2022) Un’altra condanna per Denis Verdini. La corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di primo grado per l’ex senatore di Forza Italia. La condanna ammonta a 5 anni e 6 mesi per la bancarotta fraudolenta della Ste, la Società toscana di edizioni, che fino al fallimento ha pubblicato Il Giornale della toscana abbinato a Il Giornale. Confermate anche le condanne per gli altri imputati: 5 anni All’ex deputato Massimo Parisi, 3 anni come amministratori nelle varie fasi a Girolamo Strozzi Majorca Renzi, Pierluigi Picerno e Enrico Luca ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Un’altra condanna per. La corte didi Firenze ha confermato la condanna di primo grado per l’ex senatore di Forza Italia. La condanna ammonta a 5e 6per lafraudolentaSte, ladi, che fino al fallimento ha pubblicato Il Giornaleabbinato a Il Giornale. Confermate anche le condanne per gli altri imputati: 5Massimo, 3come amministratori nelle varie fasi a Girolamo Strozzi Majorca Renzi, Pierluigi Picerno e Enrico Luca ...

Advertising

Miziok67 : RT @fattoquotidiano: Denis Verdini condannato in appello a 5 anni e 6 mesi per la bancarotta della Società toscana edizioni. All’ex deputat… - Stefano___1970 : Denis Verdini condannato in appello a 5 anni e 6 mesi per la bancarotta della Società toscana edizioni. All'ex depu… - Noname63840335 : RT @fattoquotidiano: Denis Verdini condannato in appello a 5 anni e 6 mesi per la bancarotta della Società toscana edizioni. All’ex deputat… - aperegina61 : RT @fattoquotidiano: Denis Verdini condannato in appello a 5 anni e 6 mesi per la bancarotta della Società toscana edizioni. All’ex deputat… - isadoralarosa : RT @fattoquotidiano: Denis Verdini condannato in appello a 5 anni e 6 mesi per la bancarotta della Società toscana edizioni. All’ex deputat… -