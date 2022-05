Bonucci a sorpresa | l’ha detto sul passato al Milan e sullo scudetto!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 3 maggio 2022) Leonardoè intervenuto questa sera a “SuperTele” su DAZN. Il difensore bianconero ha parlato della vittoria di ieri contro il Venezia – arrivata grazie alla sua doppietta – ma anche della stagione della sua Juventus: “C’è rammarico perché abbiamo perso punti per strada e col senno di poi, con qualche punto in più potevamo lottare fino alla fine per il campionato. Sono errori che si possono commettere, abbiamo ottenuto la qualificazione in Champions e la speranza è di fare meglio l’anno prossimo, sia in Italia che in Europa“ “Sconfitta contro il Villarreal? Capisco le reazioni dei tifosi. Viverla da fuori è stata ancora più difficile. Purtroppo quest’anno ho saltato partite importanti sia con la Nazionale che con la Juventus, questo è un grande rammarico. Ma adesso sto bene e voglio dare il massimo“Juventus Dichiarazioni Il ...