“Arena 60 70 80 90” su Rai1 nei sabati sera autunnali | ecco quali sono le date

Leggi su tvzap

(Di martedì 3 maggio 2022) “60 70 80 90” su: la redazione dei palinsesti in arrivo è in corso d’opera, soprattutto di quelli riguardanti il dipartimento intrattenimento prime time. La seconda edizione dello spettacolo musicale dall’di Verona diretto e condotto da Amadeus andrà in onda nei. Ma c’è di più, gli appuntamenti questa volta non saranno due, ma tre.led’uscita di questi ultimi.60 70 80 90” è il varietà che uscirà neidi. La redazione dei palinsesti della televisione pubblica in arrivo è in corso d’opera, soprattutto di quelli riguardanti il dipartimento ...