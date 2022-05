Alex Belli spiazza con un nuovo gesto per Delia: le sue parole (VIDEO) (Di martedì 3 maggio 2022) L’attore Alex Belli spiazza con un nuovo gesto per la sua amata Delia Duran: ecco le parole dell’ex gieffino L’ex gieffino Alex Belli negli ultimi mesi è entrato nella Casa più spiata d’Italia come concorrente ufficiale. Il noto attore in questa sesta edizione del Grande Fratello Vip è stato al centro di diverse polemiche e scontri avvenuti in Casa. Belli è stato squalificato dal reality show lo scorso dicembre durante un confronto con sua moglie Delia Duran a causa delle distanze di sicurezza non rispettate. La modella Delia Duran successivamente è entrata dentro la Casa come concorrente dove è riuscita subito a conquistarsi un posto in finale insieme a Lulù, Davide, Barù e ... Leggi su 361magazine (Di martedì 3 maggio 2022) L’attorecon unper la sua amataDuran: ecco ledell’ex gieffino L’ex gieffinonegli ultimi mesi è entrato nella Casa più spiata d’Italia come concorrente ufficiale. Il noto attore in questa sesta edizione del Grande Fratello Vip è stato al centro di diverse polemiche e scontri avvenuti in Casa.è stato squalificato dal reality show lo scorso dicembre durante un confronto con sua moglieDuran a causa delle distanze di sicurezza non rispettate. La modellaDuran successivamente è entrata dentro la Casa come concorrente dove è riuscita subito a conquistarsi un posto in finale insieme a Lulù, Davide, Barù e ...

Advertising

Alex_aang00 : RT @Serener52291041: Belli tutti .felice Margherita. Altro con la verza ???????? - jkooconut : penso di essermela fatta nei pantaloni quando ho letto il nome della ship tra Alex belli e delia duran, e cioè durelli. - Mariate00246184 : @Lexis_1985 @AXBproduction Il mio non esiste ( compagno ) trovarlo nella vita mi sembra un impresa molto ardua perc… - OrtensiaPontic8 : RT @Lexis_1985: Alex Belli è la rovina di tutti gli uomini. Tra messaggi aerei, subacquei e gesti romantici come questo ha alzato di troppo… - Lexis_1985 : Alex Belli è la rovina di tutti gli uomini. Tra messaggi aerei, subacquei e gesti romantici come questo ha alzato d… -