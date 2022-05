Ad Amici 21 scoppia lo scandalo televoto | utenti denunciano | “Ci avete imbrogliati”

(Di martedì 3 maggio 2022) Anche se le puntate del serale di21 sono registrate, dunque il pubblico non può votare i vincitori, i telespettatori possono comunque scegliere il loro preferito tramite unindetto settimanalmente. E proprio questo, che servirà anche a decidere i cinque finalisti che gareggeranno nella finalissima (finora gli allievi ancora in gara sono ancora sette), sarebbe stato falsato dal fatto che se codice ufficiale per votare il cantante Alex Rina è il 5 e quello per votare Luigi è il 4, a quanto pare vengono fatti girare in rete entrambi con il codice numero 7, che è quello appartenente a Sissi. “Votate Luigi Codice 7 e votate Alex codice 7” questi sono i messaggi fake che circolano e che sono stati segnalati alla redazione di21 dainferociti che reclamano indietro i ...

Advertising

infoitcultura : Amici serale, Raimondo Todaro dice la sua scoppia la bufera: 'Sono stato frainteso' - PasqualeMarro : #LuluSelassie e LDA di amici scoppia il gossip. Facciamo chiarezza - PaoloITA67 : @Sergio64221 @coachair123 @GiorgiaMeloni Se è per questo un amico mi ha detto di avere un collega musulmano che gli… - infoitcultura : Amici 21, Michele risponde a tono a Todaro: scoppia la polemica - QueenOfTheMo0n : È da un mese che ogni venerdì/sabato sera scoppia un drama tra i miei amici e la domenica mattina ne parliamo e gos… -

Nelle prime pagine di "Anna", una biografia semi - autorizzata, Anna Wintoura piangere. Donald Trump nella notte è stato eletto presidente e durante lo staff ...250 interviste cone ...... in occasione della Giornata Internazionale dei Lavoratori, più di millesolidali provenienti ... Siamo a un punto in cuila terza guerra mondiale e dobbiamo evitarla', ha affermato, e ha ...Quelle pronunciate sul conto dei ballerini Mattia Zenzola e Nunzio Stancampiano. Il ballerino di Ballando con le stelle in realtà ha seguito Nunzio passo dopo passo nel suo percorso artistico, per cui ...La semifinale di Amici, è alle porte: sabato 7 maggio andrà in onda l'ottava puntata del serale ma, come i fan sanno bene, sarà registrata mercoledì 4. Tra poco più di 48 ore, dunque ...