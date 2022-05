Ultime Notizie – Elezioni amministrative e referendum 2022, ecco quando scrutinio: bozza decreto (Di lunedì 2 maggio 2022) Election day per Elezioni amministrative e referendum del 12 giugno 2022, il testo del Dl esaminato dal Cdm prevede che “appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei referendum. Lo scrutinio relativo alle Elezioni amministrative è rinviato alle ore 14 del lunedì, dando la precedenza alle Elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali”. NUMERO FIRME PER LISTE RIDOTTO A UN TERZO – “Limitatamente alle Elezioni comunali e circoscrizionali dell’anno 2022, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo” si legge nel ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 2 maggio 2022) Election day perdel 12 giugno, il testo del Dl esaminato dal Cdm prevede che “appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni didei. Lorelativo alleè rinviato alle ore 14 del lunedì, dando la precedenza allecomunali e poi a quelle circoscrizionali”. NUMERO FIRME PER LISTE RIDOTTO A UN TERZO – “Limitatamente allecomunali e circoscrizionali dell’anno, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo” si legge nel ...

Agenzia_Ansa : L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall'Ospedale Sant'Orsola dove era ricoverato e da dove… - sole24ore : ?? “L’Italia è in prima fila tra chi non solo adotta sanzioni anti-russe, ma promovue anche tutte le iniziative in q… - Agenzia_Ansa : Campania, Sicilia, Calabria e Puglia sono tra le cinque regioni europee con l'occupazione più bassa nel 2021 insiem… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID I Sono 18.896 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Domen… - junews24com : Lingard Juve, spunta l'indiscrezione: «Interesse forte e concreto» - -