LDA | non solo il contratto discografico Il cantante conquista un premio

Anche adesso che la sua esperienza nella Scuola è terminata,ha potutodire la sua sulla ...essere intervenuto su una precedente polemica replicherà anche a questa Lulù Selassié duetto con...Maè tutto. Perché come ha reso noto con una news All music italia, Lulù Selassié avrebbe in ... Lulù Selassié duettodi Amici 21 L'appello In molti, tra gli internauti attivi su Twitter , ...Non ha vinto Amici 21 come molti pensavano, ma LDA si sta comunque togliendo diverse soddisfazioni personali. Durante l’esperienza nella scuola ha conquistato prima il Disco D’Oro, poi il Platino. Ha ...LDA è stato uno dei concorrenti eliminati a sorpresa da Amici Il Serale. Un gesto di Rudy Zerbi per lui non è passato inosservato: cos’è successo. Tra i grandi protagonisti di questa edizione di Amici ...