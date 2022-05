Energia: Draghi, 'governo pronto a ogni intervento se peggiora congiuntura' (Di lunedì 2 maggio 2022) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Il governo trova il suo senso nella protezione delle famiglie e nel sostegno alle imprese e resta pronto a tuti gli interventi dovessero essere necessari in caso peggioramento della congiuntura". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Iltrova il suo senso nella protezione delle famiglie e nel sostegno alle imprese e restaa tuti gli interventi dovessero essere necessari in casomento della". Così il premier Marioin conferenza stampa.

