Dl aiuti, Patuanelli: “Il M5s non avalla la transizione ecologica a parole” (Di lunedì 2 maggio 2022) ROMA – Dl aiuti: “È sbagliato sporcare le idee politiche del Movimento – come la tassazione sugli extraprofitti, il superbonus, il potenziamento di transizione 4.0, le misure sulle bollette e sul rafforzamento patrimoniale – con norme sugli inceneritori, che nulla hanno a che spartire con un decreto aiuti per famiglie e imprese”. Lo dichiara il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Vacca spiega come sarà il Piano Scuola per la banda ultralarga Di Maio sta sempre con Conte: “Andiamo avanti con lui” Per Tajani “Draghi deve restare a Palazzo Chigi” Draghi convoca la cabina di regia alle ore 15 Conte chiede a Draghi di rivedere il green pass sui luoghi di lavoro Draghi lavora a missioni e dl energia, “grana” M5s su armi a Kiev Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 2 maggio 2022) ROMA – Dl: “È sbagliato sporcare le idee politiche del Movimento – come la tassazione sugli extraprofitti, il superbonus, il potenziamento di4.0, le misure sulle bollette e sul rafforzamento patrimoniale – con norme sugli inceneritori, che nulla hanno a che spartire con un decretoper famiglie e imprese”. Lo dichiara il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Vacca spiega come sarà il Piano Scuola per la banda ultralarga Di Maio sta sempre con Conte: “Andiamo avanti con lui” Per Tajani “Draghi deve restare a Palazzo Chigi” Draghi convoca la cabina di regia alle ore 15 Conte chiede a Draghi di rivedere il green pass sui luoghi di lavoro Draghi lavora a missioni e dl energia, “grana” M5s su armi a Kiev

LuciaLaVita1 : RT @DomaniGiornale: ??Il governo si spacca sul termovalorizzatore di Gualtieri a Roma, il Movimento 5 stelle non ha votato il decreto aiuti… - infoitinterno : Dl aiuti,Patuanelli:M5s non avalla transizione ecologica a parole - StefanoFeltri : RT @DomaniGiornale: ??Il governo si spacca sul termovalorizzatore di Gualtieri a Roma, il Movimento 5 stelle non ha votato il decreto aiuti… - IPopolino : RT @DomaniGiornale: ??Il governo si spacca sul termovalorizzatore di Gualtieri a Roma, il Movimento 5 stelle non ha votato il decreto aiuti… - Siciliano741 : RT @DomaniGiornale: ??Il governo si spacca sul termovalorizzatore di Gualtieri a Roma, il Movimento 5 stelle non ha votato il decreto aiuti… -