Chiara Ferragni: “Ero in gabbia”. La confessione su Instagram prima del Met Gala (Di lunedì 2 maggio 2022) Chiara Ferragni è pronta per il suo ritorno, ben sette anni dopo, sul red carpet del Met Gala, e questa volta ha scelto di andare con il marito Fedez, raccontando l’esperienza nel suo ultimo post e facendo poi cenno anche al periodo deprimente che stava vivendo al momento della sua prima partecipazione, nel 2015. Chiara Ferragni, la difficile diChiarazione prima del Met Gala Ormai sappiamo bene che Chiara Ferragni non ha paura di raccontarsi su Instagram, con le sue insicurezze, le sue paure e i suoi momenti bui. Così, poche ore prima del Met Gala 2022, l’evento fashion organizzato nella notte di lunedì 2 maggio a New York, l’influencer si è sfogata in ... Leggi su dilei (Di lunedì 2 maggio 2022)è pronta per il suo ritorno, ben sette anni dopo, sul red carpet del Met, e questa volta ha scelto di andare con il marito Fedez, raccontando l’esperienza nel suo ultimo post e facendo poi cenno anche al periodo deprimente che stava vivendo al momento della suapartecipazione, nel 2015., la difficile dizionedel MetOrmai sappiamo bene chenon ha paura di raccontarsi su, con le sue insicurezze, le sue paure e i suoi momenti bui. Così, poche oredel Met2022, l’evento fashion organizzato nella notte di lunedì 2 maggio a New York, l’influencer si è sfogata in ...

