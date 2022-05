Catania, un ragazzo aggredito di notte da due in scooter. La scena diffusa sui social – Il video (Di lunedì 2 maggio 2022) Succede a Catania, in Sicilia, dove un ragazzo che guidava tranquillamente un monopattino elettrico, in affitto, sulla pista ciclabile del lungomare di Ognina, viene improvvisamente insultato, spinto e fatto cadere per terra. Così, senza un motivo all’una di notte di venerdì scorso, 29 aprile. Gli autori sarebbero due ragazzi a bordo di uno scooter, come si vede dalle immagini circolate sui social (prima su Tiktok, probabilmente postati dagli stessi aggressori o da loro amici, poi sulla pagina Facebook “Inciviltà a Catania”) e che hanno suscitando un’ondata di indignazione. Il Codacons ha annunciato la presentazione di un esposto mentre la vittima ha raccontato, intervistato da Eva Spampinato per “Antenna Sicilia”, cosa è successo quella sera: «Mi hanno inseguito. Prima, infatti, mi ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 maggio 2022) Succede a, in Sicilia, dove unche guidava tranquillamente un monopattino elettrico, in affitto, sulla pista ciclabile del lungomare di Ognina, viene improvvisamente insultato, spinto e fatto cadere per terra. Così, senza un motivo all’una didi venerdì scorso, 29 aprile. Gli autori sarebbero due ragazzi a bordo di uno, come si vede dalle immagini circolate sui(prima su Tiktok, probabilmente postati dagli stessi aggressori o da loro amici, poi sulla pagina Facebook “Inciviltà a”) e che hanno suscitando un’ondata di indignazione. Il Codacons ha annunciato la presentazione di un esposto mentre la vittima ha raccontato, intervistato da Eva Spampinato per “Antenna Sicilia”, cosa è successo quella sera: «Mi hanno inseguito. Prima, infatti, mi ...

