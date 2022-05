Anossia da parto | quando al neonato manca l’ossigeno

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 2 maggio 2022) Tra le più gravi complicanze della gravidanza, precisamente quelle che si verificano durante il travaglio e il, c’è la cosiddetta sofferenza fetale, ovvero la condizione per cui il feto non riceve ossigeno a sufficienza. La totale assenza di ossigeno viene definita. Si parla quindi didanei casi in cui il feto, proprio durante le fasi del travaglio, non riceva più ossigeno, esponendolo a gravissimi pericoli per la sua salute e sopravvivenza. Cos’è l’da? A differenza dell’ipossia per cui vi sono ridotti livelli di ossigeno, l’daindica la totalenza di ossigeno per il feto. Una condizione che può riguardare organi, sangue, tessuti e gruppi muscolari esponendo il bambino a ...