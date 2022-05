“Amici 21”, Nunzio dopo l’eliminazione una sorpresa incredibile: cos’è successo (Di lunedì 2 maggio 2022) Amici di Maria De Filippi è un talent show italiano in onda dal 17 settembre 2001, ideato e condotto proprio dalla regina di Canale 5. Con ventuno edizioni all’attivo è il talent show più longevo della televisione italiana. Sabato, 30 Aprile 2022, è andata in onda la settima puntata del serale e il nuovo eliminato di Amici 21 è stato Nunzio, ballerino di danze latino americane della squadra di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. Ad attenderlo al suo rientro nella sua amata Sicilia una sorpresa per lui indimenticabile.



Il ballerino di danze latino americane Nunzio è stato il nuovo eliminato della settima puntata del serale di Amici 21. Il ragazzo del team guidato da Raimondo Todaro ha dovuto abbandonare il talent show di Maria De Filippi ad un passo dalla finale. ... Leggi su tvzap (Di lunedì 2 maggio 2022)di Maria De Filippi è un talent show italiano in onda dal 17 settembre 2001, ideato e condotto proprio dalla regina di Canale 5. Con ventuno edizioni all’attivo è il talent show più longevo della televisione italiana. Sabato, 30 Aprile 2022, è andata in onda la settima puntata del serale e il nuovo eliminato di21 è stato, ballerino di danze latino americane della squadra di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. Ad attenderlo al suo rientro nella sua amata Sicilia unaper lui indimenticabile.Il ballerino di danze latino americaneè stato il nuovo eliminato della settima puntata del serale di21. Il ragazzo del team guidato da Raimondo Todaro ha dovuto abbandonare il talent show di Maria De Filippi ad un passo dalla finale. ...

giovanna30573 : RT @AleCaruso87: Non guarderò più Amici ma pensare che oggi avrei messo il daytime per vedere Nunzio che era il mio momento preferito perch… - AleCaruso87 : Non guarderò più Amici ma pensare che oggi avrei messo il daytime per vedere Nunzio che era il mio momento preferit… - ElisaDiGiacomo : Amici 21, Nunzio ringrazia la prof Celentano: 'Mi ha messo in competizione con me stesso' - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Amici21, il primo post di Nunzio dopo l'eliminazione: «Grazie Maria, hai colmato il vuoto della mancanza di mamma» https://t.… - tuttopuntotv : Raimondo Todaro preferisce Nunzio a Mattia? Il maestro fa chiarezza sui social #amici21 #Todaro #Nunzio -