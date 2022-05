Ambiente e sicurezza | presentata a Roma la Guardia Nazionale Ambientale 

(Di lunedì 2 maggio 2022)– ”La, in senso lato, è una delle questioni importanti che interessa la vita quotidiana di ogni cittadino e riguarda moltissimi aspetti sui quali vi è una precisa responsabilità di ‘governo’: la viabilità, il lavoro, il governo del territorio, la salvadelle persone e dell’, la cura e lanei parchi cittadini contro i rischi generati dalla natura o dall’uomo. Tale responsabilità, deve tradursi in efficaci provvedimenti legislativi che organizzino con chiarezza gli specifici compiti della complessa macchina di cui si compone l’Amministrazione Pubblica al fine di prevedere, prevenire e gestire le ipotetiche situazioni di emergenza. In verità la storia recente indica come l’evoluzione normativa segue, cronologicamente, l’onda emotiva del “dopo catastrofe” e non è, ...

Ambiente Sicurezza Web

