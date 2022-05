Far East Film Festival 24, vince il coreano Miracle: Letters to the President (Di domenica 1 maggio 2022) di Lee Jang-hoon, un dolce inno al potere dei sogni. Tutti i titoli premiati Prima di raccontare la marcia trionfale della Corea del Sud e della Cina, clicchiamo per un attimo sul tasto rewind… Tra le due superstar hongkonghesi Stephy Tang e Josie Ho, che hanno fatto scintillare il red carpet, e il mito giapponese Takeshi Kitano, che ha ritirato virtualmente – in diretta streaming da Tokyo – il Gelso d’Oro alla Carriera («Ora sto lavorando al montaggio del mio nuovo Film e spero di venire a Udine a presentarvelo»), si è chiuso con 40 mila spettatori il Far East Film Festival 24 (qui il sito internet ufficiale). 40 mila spettatori che, per nove giorni, sono letteralmente diventati un corpo unico. Proprio il pubblico – a conferma di una tradizione che risale al primissimo FEFF – ha decretato la vittoria della Corea del ... Leggi su spettacolo.eu (Di domenica 1 maggio 2022) di Lee Jang-hoon, un dolce inno al potere dei sogni. Tutti i titoli premiati Prima di raccontare la marcia trionfale della Corea del Sud e della Cina, clicchiamo per un attimo sul tasto rewind… Tra le due superstar hongkonghesi Stephy Tang e Josie Ho, che hanno fatto scintillare il red carpet, e il mito giapponese Takeshi Kitano, che ha ritirato virtualmente – in diretta streaming da Tokyo – il Gelso d’Oro alla Carriera («Ora sto lavorando al montaggio del mio nuovoe spero di venire a Udine a presentarvelo»), si è chiuso con 40 mila spettatori il Far24 (qui il sito internet ufficiale). 40 mila spettatori che, per nove giorni, sono letteralmente diventati un corpo unico. Proprio il pubblico – a conferma di una tradizione che risale al primissimo FEFF – ha decretato la vittoria della Corea del ...

