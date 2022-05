Basket, Serie A1 2021/2022: Sassari consolida la zona Playoff, Cremona sconfitto 98-82 (Di domenica 1 maggio 2022) Netto successo per il Banco di Sardegna Sassari, vittorioso in casa contro il Vanoli Basket Cremona per 98-82 nella 29esima giornata della Serie A1 2021/2022 di Basket. Punti importantissimi per la formazione sarda, che consolida il suo posto nella zona Playoff raggiungendo quota 30 punti. TABELLONE e ACCOPPIAMENTI Playoff LE DATE DEI Playoff PROGRAMMA TV 29^ GIORNATA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON LA PARTITA – Tre di Cremona che apre il match, ma Sassari risponde con il sorpasso sul 6-3. I padroni di casa raggiungono il massimo vantaggio del primo quarto sul 16-8, prima di subire la ... Leggi su sportface (Di domenica 1 maggio 2022) Netto successo per il Banco di Sardegna, vittorioso in casa contro il Vanoliper 98-82 nella 29esima giornata dellaA1di. Punti importantissimi per la formazione sarda, cheil suo posto nellaraggiungendo quota 30 punti. TABELLONE e ACCOPPIAMENTILE DATE DEIPROGRAMMA TV 29^ GIORNATA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON LA PARTITA – Tre diche apre il match, marisponde con il sorpasso sul 6-3. I padroni di casa raggiungono il massimo vantaggio del primo quarto sul 16-8, prima di subire la ...

