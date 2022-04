Una Vita anticipazioni 7 aprile 2022, la delusione di Servante e Jacinto (Di martedì 5 aprile 2022) Nella puntata di Una Vita in onda giovedì 7 aprile 2022 Jacinto e Servante, quest’ultimo in particolare, attendono con ansia di sapere se sono riusciti a farsi ammettere nella banda universitaria. Nel corso dell’episodio vengono a sapere che purtroppo non è andata come speravano e ne restano molto delusi. Vi ricordiamo che potete trovare le puntate andate in onda l’ultimo mese on demand sul sito Mediaset Infinity. Jessica Selassié e Barù Gaetani si sono rivisti? La più piccola delle principesse etiopi ha lasciato intendere che presto potremmo avere rivelazioni sui "Jerù" Trame di Una Vita del 7 aprile 2022, Servante alla ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 5 aprile 2022) Nella puntata di Unain onda giovedì 7, quest’ultimo in particolare, attendono con ansia di sapere se sono riusciti a farsi ammettere nella banda universitaria. Nel corso dell’episodio vengono a sapere che purtroppo non è andata come speravano e ne restano molto delusi. Vi ricordiamo che potete trovare le puntate andate in onda l’ultimo mese on demand sul sito Mediaset Infinity. Jessica Selassié e Barù Gaetani si sono rivisti? La più piccola delle principesse etiopi ha lasciato intendere che presto potremmo avere rivelazioni sui "Jerù" Trame di Unadel 7alla ...

