L’Ue sta valutando l’introduzione di dazi su petrolio e carbone russi: l’indiscrezione del WJS (Di martedì 5 aprile 2022) «C’è la possibilità di mettere una tariffa significativa sulle importazioni di petrolio e carbone russo»: lo scrive il Wall Street Journal, rivelando che l’Europa sta esaminando l’ipotesi in vista del nuovo pacchetto di sanzioni contro la russia, «nel tentativo di incoraggiare gli stati membri a ridurre rapidamente l’uso» delle fonti energetiche russe. Non è l’unica opzione che i deputati europei stanno valutando: le idee sul tavolo vanno dal «pacchetto di sanzioni separato che potrebbe includere il petrolio e il carbone da introdurre gradualmente nel tempo» all’applicazione di dazi sull’import di petrolio e carbone russo come incentivo a sganciarsi dalle due risorse. Il dibattito in corso in Europa Il massacro di Bucha ha ... Leggi su open.online (Di martedì 5 aprile 2022) «C’è la possibilità di mettere una tariffa significativa sulle importazioni dirusso»: lo scrive il Wall Street Journal, rivelando che l’Europa sta esaminando l’ipotesi in vista del nuovo pacchetto di sanzioni contro laa, «nel tentativo di incoraggiare gli stati membri a ridurre rapidamente l’uso» delle fonti energetiche russe. Non è l’unica opzione che i deputati europei stanno: le idee sul tavolo vanno dal «pacchetto di sanzioni separato che potrebbe includere ile ilda introdurre gradualmente nel tempo» all’applicazione disull’import dirusso come incentivo a sganciarsi dalle due risorse. Il dibattito in corso in Europa Il massacro di Bucha ha ...

fffitalia : 'L'UE non sta facendo abbastanza per fermare questa guerra. Dovrebbe smettere di finanziare questa guerra comprando… - DantiNicola : #Conte su spese militari fa pura demagogia. L'Italia sta con l'UE che investe sia su difesa che su energia. Far pas… - lorenzippi : RT @fffitalia: 'L'UE non sta facendo abbastanza per fermare questa guerra. Dovrebbe smettere di finanziare questa guerra comprando c. fossi… - Tiziana99531862 : RT @pietrogranero: Non sembra ci sia unità d'intenti a livello europeo sull'embargo al gas russo di cui si parla in questi giorni, nell'amb… - DarJedburgh : 2014 . Glazyev ha messo in guardia sulle conseguenze economiche in seguito all' ingresso dell'Ucraina con la forza… -