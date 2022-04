Calcio: Serie A, 13 squalificati per un turno (Di martedì 5 aprile 2022) Roma, 5 apr. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della 31/a giornata, ha squalificato per un turno 13 giocatori: Mattia De Sciglio e Alvaro Morata (Juventus), Alberto Grassi (Cagliari), Federico Fazio e Federico Bonazzoli (Salernitana), Sebastiano Luperto (Empoli), Marten De Roon (Atalanta), Davide Frattesi (Sassuolo), Lautaro Martinez (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Roberto Pereyra (Udinese), Lucas Torreira (Fiorentina), Andre Zambo Anguissa (Napoli). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 aprile 2022) Roma, 5 apr. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo diA, in merito alle partite della 31/a giornata, ha squalificato per un13 giocatori: Mattia De Sciglio e Alvaro Morata (Juventus), Alberto Grassi (Cagliari), Federico Fazio e Federico Bonazzoli (Salernitana), Sebastiano Luperto (Empoli), Marten De Roon (Atalanta), Davide Frattesi (Sassuolo), Lautaro Martinez (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Roberto Pereyra (Udinese), Lucas Torreira (Fiorentina), Andre Zambo Anguissa (Napoli).

Palermofficial : Con la doppietta di oggi #Brunori fa ?? 2??3?? ed è capocannoniere di tutte le serie professionistiche del calcio i… - SkySport : JUVENTUS-INTER 0-1 Risultato finale ? ? rig. #Calhanoglu (45+4’) ? SERIE A – 31^ giornata ? ??… - Gazzetta_it : Rocchi promuove #Irrati: scelte corrette in #JuveInter. A rischio stop l'arbitro di Fiorentina-Empoli - TV7Benevento : Calcio: Serie A, 13 squalificati per un turno - - 1987_Lorenza : RT @SSettonce: Un giocatore, #Vlahovic, il capocannoniere della serie A, ad un tratto entra in piena involuzione, cambiando allenatore. #Ku… -