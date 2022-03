Volley, Scandicci-Aydin in tv oggi: orario e diretta streaming andata semifinale Challenge Cup 2022 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tutto pronto per Savino Del Bene Scandicci-Aydin BBSK, semifinale di ritorno della Cev Challenge Cup 2021/2022 di Volley femminile. Gara decisiva per il passaggio del turno e lotta apertissima. Le ragazze di coach Massimo Barbolini hanno vinto al tie-break l’andata in Turchia conquistano due punti importanti in vista del ritorno in casa. Ma la formazione turca non resterà a guardare e proverà a ribaltare la situazione. Chi accederà alla finale? L’appuntamento è per le ore 19.00 di mercoledì 2 marzo al Palazzetto dello sport di Scandicci. La partita non godrà di copertura televisiva né streaming, ma Sportface vi terrà aggiornati con una diretta testuale e la cronaca al termine per non perdersi nemmeno ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tutto pronto per Savino Del BeneBBSK,di ritorno della CevCup 2021/difemminile. Gara decisiva per il passaggio del turno e lotta apertissima. Le ragazze di coach Massimo Barbolini hanno vinto al tie-break l’in Turchia conquistano due punti importanti in vista del ritorno in casa. Ma la formazione turca non resterà a guardare e proverà a ribaltare la situazione. Chi accederà alla finale? L’appuntamento è per le ore 19.00 di mercoledì 2 marzo al Palazzetto dello sport di. La partita non godrà di copertura televisiva né, ma Sportface vi terrà aggiornati con unatestuale e la cronaca al termine per non perdersi nemmeno ...

