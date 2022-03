VIDEO: Booker T scende in campo in difesa del Texas, Kevin Owens lo sbeffeggia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nelle ultime settimane Kevin Owens non ha risparmiato vere e proprie bordate nei confronti dello Stato del Texas che ospiterà WrestleMania 38 e che guardacaso è anche lo Stato natale di “Stone Cold” Steve Austin. Difatti, i rumor in circolazione parlano proprio di un match tra KO ed il “Texas Rattlesnake”. Al momento, però, di Steve Austin non vi è traccia, tuttavia un altro WWE Hall Of Famer è sceso in campo; si tratta di Booker T, che ha voluto mandare un messaggio a Kevin Owens. “Non scherzare col Texas” Booker T ha postato un VIDEO sul proprio profilo Twitter rivolgendosi, nel mentre colpisce un sacco da boxe, direttamente a Kevin Owens dopo che questi ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nelle ultime settimanenon ha risparmiato vere e proprie bordate nei confronti dello Stato delche ospiterà WrestleMania 38 e che guardacaso è anche lo Stato natale di “Stone Cold” Steve Austin. Difatti, i rumor in circolazione parlano proprio di un match tra KO ed il “Rattlesnake”. Al momento, però, di Steve Austin non vi è traccia, tuttavia un altro WWE Hall Of Famer è sceso in; si tratta diT, che ha voluto mandare un messaggio a. “Non scherzare colT ha postato unsul proprio profilo Twitter rivolgendosi, nel mentre colpisce un sacco da boxe, direttamente adopo che questi ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE VIDEO: Booker T scende in campo in difesa del Texas, Kevin Owens lo sbeffeggia - - Booker_D_Brek : RT @jos_Bobot: ?? mega: - RassegnaZampa : #Basket #Nba Booker ne fa 30, ma Utah non gli lascia scampo: guarda il k.o. di Phoenix - golvarmi : De Colo ??Devin Booker #Fenerbahçebeko #Asmonaco #Euroleague - TheCoachNat : RT @AllianzPallTS: ???? A BORDO CAMPO CON TY-SHON ALEXANDER! ??? I suoi inizi, il college e il rapporto con Devin Booker ???? Il suo lato nascos… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Booker Booker ne fa 30, ma Utah non gli lascia scampo: guarda il k.o. di Phoenix Nonostante i punti realizzati da Devin Booker, che aggiunge anche 7 rimbalzi e 7 assist alla sua partita, i Phoenix Suns cedono agli Utah Jazz per 114 - 118: guarda gli highlights

VIDEO/ NBA All Star Game 2022: Team LeBron vs Team Durant (163 - 160), gli highlights VIDEO NBA ALL STAR GAME 2022: TEAM LEBRON VS TEAM DURANT (163 - 160) GLI HIGHLIGHTS L' All Star Game ... 13 e 10 assist per Trae Young e 20 per Devin Booker. (agg. di Claudio Franceschini) Kobe Bryant, ...

Diretta/ Milano Fenerbahçe (risultato finale 60-71) streaming: delusione Olimpia Il Sussidiario.net Booker T confronta la AEW e la WWE L'Hall Of Famer WWE, Booker T ha parlato di recente con Forbes sia della AEW che della WWE. Booker T: "AEW si concentra tanto sul wrestling" Sulla WWE e la AEW: "Ovviamente, la WWE ha sempre fatto pas ...

Booker T: “Insegno ai miei wrestler ad essere come Becky Lynch” Becky Lynch è una delle superstar più conosciute in WWE, dato che l’irlandese ha guadagnato molta popolarità dopo il suo teorico turn heel a Summerslam 2018 sulla sua ex migliore amica Charlotte Flair ...

Nonostante i punti realizzati da Devin, che aggiunge anche 7 rimbalzi e 7 assist alla sua partita, i Phoenix Suns cedono agli Utah Jazz per 114 - 118: guarda gli highlightsNBA ALL STAR GAME 2022: TEAM LEBRON VS TEAM DURANT (163 - 160) GLI HIGHLIGHTS L' All Star Game ... 13 e 10 assist per Trae Young e 20 per Devin. (agg. di Claudio Franceschini) Kobe Bryant, ...L'Hall Of Famer WWE, Booker T ha parlato di recente con Forbes sia della AEW che della WWE. Booker T: "AEW si concentra tanto sul wrestling" Sulla WWE e la AEW: "Ovviamente, la WWE ha sempre fatto pas ...Becky Lynch è una delle superstar più conosciute in WWE, dato che l’irlandese ha guadagnato molta popolarità dopo il suo teorico turn heel a Summerslam 2018 sulla sua ex migliore amica Charlotte Flair ...