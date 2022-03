Ucraina, larghissima maggioranza per la risoluzione Onu contro la Russia (Di mercoledì 2 marzo 2022) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione di condanna dell'invasione della Russia in Ucraina con 141 voti favorevoli, 5 contrari e 35 astenuti. I Paesi che hanno votato contro sono Russia, BieloRussia, Siria, Eritrea e Corea del Nord. Tra gli astenuti la Cina.“L'Assemblea Generale ha parlato. In qualità di Segretario generale, è mio dovere sostenere questa risoluzione. Il messaggio è forte e chiaro: porre fine alle ostilità in Ucraina, ora. Mettere a tacere le armi, ora. Aprire la porta al dialogo e alla diplomazia, ora”, ha commentato il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres.“L'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina devono essere rispettate in linea ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato ladi condanna dell'invasione dellaincon 141 voti favorevoli, 5 contrari e 35 astenuti. I Paesi che hanno votatosono, Bielo, Siria, Eritrea e Corea del Nord. Tra gli astenuti la Cina.“L'Assemblea Generale ha parlato. In qualità di Segretario generale, è mio dovere sostenere questa. Il messaggio è forte e chiaro: porre fine alle ostilità in, ora. Mettere a tacere le armi, ora. Aprire la porta al dialogo e alla diplomazia, ora”, ha commentato il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres.“L'integrità territoriale e la sovranità dell'devono essere rispettate in linea ...

