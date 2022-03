Trevisan | Sophie smaschera la sua strategia | “Quello che mi ha detto”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Lunedì scorso Mirianasi è trovata davanti ad una scelta che all’apparenza sembrava semplice. La gieffina doveva decidere chi portare al televoto flash insieme a lei,Codegoni e Antonio Medugno. Tutti erano convinti che la showgirl avrebbe votato la sua rivale, Soleil Sorge, ma così non è stato e infatti ha scelto Alessandro Basciano. In studio Sonia Bruganelli ha immediatamente parlato died hache Miriana aveva timore di finire al televoto con Soleil, che ha un solido fanclub. Laperò si è subito difesa: “No nessuna, potevo agire di testa e invece ho giocato col cuore. Ho scelto di non votare per Sole perché lei è qui da 5 mesi. Ho preferito votare per qualcuno che è arrivato dopo. Perché come ho giàpiù volte, ...