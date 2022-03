Advertising

Agenzia_Ansa : Sparatoria a Nettuno, sul litorale vicino a Roma: feriti padre e figlio di 16 anni. Il ragazzo è stato colpito alla… - CorriereCitta : Sparatoria a Nettuno, ferito pregiudicato e il figlio 16enne: sono gravi - Lazio_TV : Il ragazzo, 16 anni, è stato colpito alla testa e al torace ed è stato trasferito in elicottero al Gemelli in gravi… - cronaca_news : Sparatoria Nettuno, feriti padre e figlio di 16 anni. Caccia all’uomo in tutta la zona - Gazzettino : Nettuno, sparatoria in un villino di via Greccio: feriti padre e figlio di 16 anni, il ragazzo è grave -

Ultime Notizie dalla rete : Sparatoria Nettuno

Due uomini, padre e figlio, sono stati feriti poco fa in unaavvenuta in un villino di via Greccio, una delle strade che costeggia via- Velletri, nella zona del cimitero civile nettunese. Sul gravissimo episodio indaga il commissariato di ...Due uomini, padre e figlio, sono stati feriti poco fa in unaavvenuta in un villino di via Greccio, una delle strade che costeggia via- Velletri, nella zona del cimitero civile nettunese. Sul gravissimo episodio indaga il commissariato di ...Tragedia a Nettuno, dove un padre e il figlio di 16 anni sono stati feriti in una sparatoria avvenuta in un villino di via Greccio, una delle strade che costeggia via Nettuno-Velletri, nella zona del ...Tragedia a Nettuno, dove un padre e il figlio di 16 anni sono stati feriti in una sparatoria avvenuta in un villino di via Greccio, una delle strade che costeggia via Nettuno-Velletri, nella zona del.