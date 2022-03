Sci alpino, i precedenti di Sofia Goggia a Lenzerheide. Una sola top10 nel superG del 2016 per la bergamasca (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Coppa del Mondo di sci alpino femminile è ormai agli sgoccioli. Nel weekend il circus scende in pista a Lenzerheide (Svizzera) per un gigante preceduto da un superG, dopodiché mancherà solo la tappa di Aare prima delle finali in programma a Courchevel-Meribel. Sofia Goggia è reduce dallo splendido terzo posto in discesa a Crans Montana, risultato che le ha permesso di ipotecare la coppa di specialità tra le porte larghe. Ginocchio permettendo la bergamasca ha i numeri per ben figurare anche sulla “Silvano Beltrametti”, nonostante il gigante sia stato avaro di soddisfazioni in questa annata. Considerando che dal 2016 a questa parte Lenzerheide ha ospitato solo due eventi di gigante e uno di superG il miglior piazzamento raccolto da ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Coppa del Mondo di scifemminile è ormai agli sgoccioli. Nel weekend il circus scende in pista a(Svizzera) per un gigante preceduto da un, dopodiché mancherà solo la tappa di Aare prima delle finali in programma a Courchevel-Meribel.è reduce dallo splendido terzo posto in discesa a Crans Montana, risultato che le ha permesso di ipotecare la coppa di specialità tra le porte larghe. Ginocchio permettendo laha i numeri per ben figurare anche sulla “Silvano Beltrametti”, nonostante il gigante sia stato avaro di soddisfazioni in questa annata. Considerando che dala questa parteha ospitato solo due eventi di gigante e uno diil miglior piazzamento raccolto da ...

