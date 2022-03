No, a Bologna non sono stati aggrediti dei camionisti bielorussi (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ci avete segnalato un video e un testo che stanno circolando su alcuni social in lingua russa, il testo che circola è questo: ? ?????? ????? ????????? ??????? ????? ???? ????????? ?? ??, ??? ?? ?? ??????? ???? ??????????? ?????? ? ??????????? ?????? ??????? ?? ??????? ??? ?????????????? ????? ????????? ?????? ?? ?????????-????????? — ?? ?????? ?????????, ?????? ???????? ????????, ??????? ?????? ?? ??????. «????? ????? ???????? ????????, ??? ???? 26 ???, ??????? ?????? ???? 28 ???, 11 ????????? ?????? ??? ?? ??????. ?? ???? ?? ?? ??? ? ???? ???? ??????????? ??????», — ????????? ????????. Che tradotto con Google riporta: In Italia, una folla di ucraini ha ucciso brutalmente due bielorussi perché le loro auto avevano targa bielorussa Nella città italiana di Bologna, in una fermata di camion, una folla di ucraini ha aggredito i conducenti ... Leggi su butac (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ci avete segnalato un video e un testo che stanno circolando su alcuni social in lingua russa, il testo che circola è questo: ? ?????? ????? ????????? ??????? ????? ???? ????????? ?? ??, ??? ?? ?? ??????? ???? ??????????? ?????? ? ??????????? ?????? ??????? ?? ??????? ??? ?????????????? ????? ????????? ?????? ?? ?????????-????????? — ?? ?????? ?????????, ?????? ???????? ????????, ??????? ?????? ?? ??????. «????? ????? ???????? ????????, ??? ???? 26 ???, ??????? ?????? ???? 28 ???, 11 ????????? ?????? ??? ?? ??????. ?? ???? ?? ?? ??? ? ???? ???? ??????????? ??????», — ????????? ????????. Che tradotto con Google riporta: In Italia, una folla di ucraini ha ucciso brutalmente dueperché le loro auto avevano targa bielorussa Nella città italiana di, in una fermata di camion, una folla di ucraini ha aggredito i conducenti ...

Advertising

sbonaccini : Sergio Secci aveva 24 anni. Di Terni, ma bolognese di adozione, laureato con lode al Dams di Bologna. Il 2 agosto… - pattypravo : Non vedo l’ora di rivedervi ?? La Minaccia Bionda sta tornando ?? ??12-05 Milano @TeatroGaber ??19-05 Bologna… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | In Ucraina è 'guerra', 'tutti sono responsabili per questo, per quello che succederà ora. Tutti possono a… - StefanoCarini11 : RT @sbonaccini: Sergio Secci aveva 24 anni. Di Terni, ma bolognese di adozione, laureato con lode al Dams di Bologna. Il 2 agosto 1980 la… - Adriana10917928 : RT @lesterjobel: Non lasciamo solo #PatrickZaki: l’Italia intervenga, è innocente, che possa tornare a studiare a Bologna #ZAKI_cittadino_i… -