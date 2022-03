Nedved: «Vlahovic come Ronaldo. Scudetto. Prima non ci credevo. Ora…» (Di mercoledì 2 marzo 2022) . Le parole del vicepresidente della Juventus Ai microfoni di Mediaset, Pavel Nedved ha parlato Prima di Fiorentina Juve. Le sue dichiarazioni. COPPA ITALIA OBIETTIVO PIU’ FACILE – «Niente è facile nel calcio. Abbiamo sempre tanti obiettivi in stagione, con nessuna precedenza. Siamo in semifinale, siamo più vicini a raggiungere l’obiettivo finale». PROBLEMA CON CHI E’ A SCADENZA – «Non credo. Noi abbiamo parlato chiaramente coi giocatori e loro hanno accettato. Abbiamo messo avanti gli obiettivi sportivi, i giocatori si stanno comportando da professionisti. Non c’è nessun problema né per noi né per loro». FIORENTINA JUVE – «Sappiamo quanto è difficile giocare al Franchi. Mi dispiace un po’ non affrontare la partita a pieno organico, i 9 infortunati si sentiranno ma abbiamo fiducia nei nostri giocatori. Oggi abbiamo una formazione giovane, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) . Le parole del vicepresidente della Juventus Ai microfoni di Mediaset, Pavelha parlatodi Fiorentina Juve. Le sue dichiarazioni. COPPA ITALIA OBIETTIVO PIU’ FACILE – «Niente è facile nel calcio. Abbiamo sempre tanti obiettivi in stagione, con nessuna precedenza. Siamo in semifinale, siamo più vicini a raggiungere l’obiettivo finale». PROBLEMA CON CHI E’ A SCADENZA – «Non credo. Noi abbiamo parlato chiaramente coi giocatori e loro hanno accettato. Abbiamo messo avanti gli obiettivi sportivi, i giocatori si stanno comportando da professionisti. Non c’è nessun problema né per noi né per loro». FIORENTINA JUVE – «Sappiamo quanto è difficile giocare al Franchi. Mi dispiace un po’ non affrontare la partita a pieno organico, i 9 infortunati si sentiranno ma abbiamo fiducia nei nostri giocatori. Oggi abbiamo una formazione giovane, ...

Advertising

Tiarossi2 : RT @SCUtweet: #Nedved a Mediaset ?? #Dybala e rinnovi? Abbiamo parlato coi giocatori e loro hanno accettato: ora preferiamo pensare agli ob… - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - NEDVED a Mediaset: 'Scudetto impossibile? Quasi. Vlahovic ha sorpreso anche me, lo paragono a CR7. Probl… - SCUtweet : #Nedved a Mediaset ?? #Dybala e rinnovi? Abbiamo parlato coi giocatori e loro hanno accettato: ora preferiamo pensa… - calciomercatoit : ???Da #Vlahovic a #Dybala passando per lo scudetto, tutte le parole di #Nedved prima di #FiorentinaJuve - AndreaBargione : Nedved su #Vlahovic: “Ha sorpreso anche me a livello assoluto, è al livello dei big europei. Posso paragonarlo a Cr… -