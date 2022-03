MotoGP, Francesco Bagnaia: “Nel 2022 voglio vincere più gare possibili, la moto c’è ma i rivali saranno numerosi” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Francesco “Pecco” Bagnaia è pronto, se non prontissimo, per il via del Mondiale motoGP 2022. Il portacolori della Ducati, fresco di rinnovo con il team di Borgo Panigale, si appresta a vivere una nuova stagione di capitale importanza per la sua esperienza nella classe regina. Dopo l’apprendistato in Pramac, e il primo anno decisamente positivo nel team Factory, ora non sarà più tempo di “scherzare” per il pilota torinese. Le aspettative sono altissime e la voglia di titolo in Ducati è immensa. La pressione si farà sentire per il classe 1997? Ai nastri di partenza del via del primo appuntamento stagionale, il Gran Premio del Qatar di Losail, l’alfiere del team Ducati Factory ha raccontato le sue sensazioni del momento, iniziando da quello che si aspetta da questo campionato: “Penso che si tratti di un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 marzo 2022)“Pecco”è pronto, se non prontissimo, per il via del Mondiale. Il portacolori della Ducati, fresco di rinnovo con il team di Borgo Panigale, si appresta a vivere una nuova stagione di capitale importanza per la sua esperienza nella classe regina. Dopo l’apprendistato in Pramac, e il primo anno decisamente positivo nel team Factory, ora non sarà più tempo di “scherzare” per il pilota torinese. Le aspettative sono altissime e la voglia di titolo in Ducati è immensa. La pressione si farà sentire per il classe 1997? Ai nastri di partenza del via del primo appuntamento stagionale, il Gran Premio del Qatar di Losail, l’alfiere del team Ducati Factory ha raccontato le sue sensazioni del momento, iniziando da quello che si aspetta da questo campionato: “Penso che si tratti di un ...

