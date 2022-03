MotoGP, Enea Bastianini sotto i riflettori: un 2022 da protagonista per guadagnarsi la Ducati ufficiale (Di mercoledì 2 marzo 2022) Enea Bastianini si appresta a cominciare tra pochi giorni in Qatar la sua seconda stagione in MotoGP, dopo un primo anno estremamente positivo in cui è riuscito addirittura ad ottenere due podi guidando una Desmosedici GP19. Il 24enne romagnolo, nonostante gli exploit del 2021, non avrà però ancora a disposizione una Ducati ufficiale nemmeno per il prossimo campionato. “Bestia”, che vestirà i nuovi colori del Team Gresini Racing, proverà ad impressionare la casa di Borgo Panigale in sella ad una GP21 con l’obiettivo di migliorare in qualifica (il suo grande punto debole nella stagione da rookie) e di conseguenza puntare stabilmente alla top5 tutte le domeniche. I primi riscontri raccolti durante i test invernali sono incoraggianti, con il nativo di Rimini classe 1997 che ha subito trovato un buon ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 marzo 2022)si appresta a cominciare tra pochi giorni in Qatar la sua seconda stagione in, dopo un primo anno estremamente positivo in cui è riuscito addirittura ad ottenere due podi guidando una Desmosedici GP19. Il 24enne romagnolo, nonostante gli exploit del 2021, non avrà però ancora a disposizione unanemmeno per il prossimo campionato. “Bestia”, che vestirà i nuovi colori del Team Gresini Racing, proverà ad impressionare la casa di Borgo Panigale in sella ad una GP21 con l’obiettivo di migliorare in qualifica (il suo grande punto debole nella stagione da rookie) e di conseguenza puntare stabilmente alla top5 tutte le domeniche. I primi riscontri raccolti durante i test invernali sono incoraggianti, con il nativo di Rimini classe 1997 che ha subito trovato un buon ...

Advertising

FormulaPassion : #MotoGP | C'è curiosità per l'avventura del team Gresini, che inaugura la sua partnership con la Ducati: fari punta… - theovertime_es : ???? GRESINI RACING ?? Pilotos: ???? Enea BASTIANINI ???? Fabio DI GIANNANTONIO ??? Ducati Desmosedici GP 21 #MotoGP - MotorcycleSp : È con fiducia che Enea Bastianini parte per la prima gara MotoGP del 2022 in quello che sarà il suo... #MotoGP… - SaraZambonii : RT @quartararismo: Pronostici MotoGP 2022 Campione del mondo: Pecco Bagnaia Campionato costruttori: Ducati Campionato team: Ducati ufficia… - vrgniia : RT @quartararismo: Pronostici MotoGP 2022 Campione del mondo: Pecco Bagnaia Campionato costruttori: Ducati Campionato team: Ducati ufficia… -