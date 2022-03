Mosca | portano fiori all’ambasciata ucraina | mamme e figli arrestati – Video

(Di mercoledì 2 marzo 2022)perché avevano portatodi fronte. La denuncia è stata fatta dalla ricercatrice Aleksandra Arkhipova, che sui social ha pubblicato un brevedi quanto accaduto: Ekaterina Zavizion e l’amica Olga Alter sono andate insieme ai cinque, di un’età compresa tra i sette e gli 11 anni, alla sede dell’ambasciatadella capitale russa. La polizia ha portato bambini e donne, in stato di fermo, a bordo delle camionette. Poi al dipartimento di polizia di Presnenskoe. Solo dopo la mezzanotte, e dopo l’arrivo dell’avvocato, sono stati rilasciati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ekaterina Zavizion e l'amica Olga Alter si erano recate insieme ai figli Sofya e David di 7 anni, Lisa e Gosha di 11 e Matvey di nove, presso l'ambasciata ucraina aper deporre dei fiori ...E così, mentre gli investitori fuggono dal paese,fa sempre più fatica a rifinanziare sia la ... Queste difficoltà economicheinvestitori e cittadini a spostare i propri capitali altrove. ...Cinque bambini russi fermati dalla polizia e portati in cella ieri a Mosca mentre, insieme alle mamme, deponevano dei mazzi di fiori davanti all'Ambasciata ucraina mostrando cartelli ...I bambini sono stati obbligati a salire in un furgone e accompagnati in una stazione della polizia: il rilascio è avvenuto solo dopo alcune ore ...