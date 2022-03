Lombardia - Una Porsche Panamera confiscata diventa auto per trasporto organi (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Regione Lombardia ha consegnato all'Areu (Agenzia regionale per l'emergenza urgenza) una Porsche Panamera precedentemente confiscata. La vettura è stata dotata della livrea e dei segnalatori luminosi d'ordinanza e sarà utilizzata per interventi d'emergenza sul territorio per trasporto organi, personale medico e donatori.Le auto sequestrate tornano in servizio. Il governatore Attilio Fontana ha partecipato all'evento insieme con il presidente della commissione regionale Antimafia, Monica Forte, al giudice delegato del procedimento presso il Tribunale di Milano, Giuseppe Cernuto, e all'amministratrice giudiziaria Mariella Spada. Non si tratta della prima iniziativa di questo tipo da parte della Regione: nel 2017, i vigili di Milano avevano messo in servizio una Ferrari ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Regioneha consegnato all'Areu (Agenzia regionale per l'emergenza urgenza) unaprecedentemente. La vettura è stata dotata della livrea e dei segnalatori luminosi d'ordinanza e sarà utilizzata per interventi d'emergenza sul territorio per, personale medico e donatori.Lesequestrate tornano in servizio. Il governatore Attilio Fontana ha partecipato all'evento insieme con il presidente della commissione regionale Antimafia, Monica Forte, al giudice delegato del procedimento presso il Tribunale di Milano, Giuseppe Cernuto, e all'amministratrice giudiziaria Mariella Spada. Non si tratta della prima iniziativa di questo tipo da parte della Regione: nel 2017, i vigili di Milano avevano messo in servizio una Ferrari ...

