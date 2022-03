Libero: il Milan è una squadra di buoni creata da buoni come Pioli e Maldini, ma per vincere serve cattiveria (Di mercoledì 2 marzo 2022) Claudio Savelli, su Libero, commenta il derby a reti inviolate di Coppa Italia, tra Milan e Inter. Il giudizio è abbastanza impietoso, in particolare per la squadra di Inzaghi. “Non si può dire sia una crisi, ma che un virus percorra le vene dell’Inter è evidente. E che Inzaghi non sappia come curarlo, pure: la formazione è sempre la stessa, i cambi sono automatici, il gioco è ripetitivo”. Il Milan prova a fare qualcosa, ma resta “vittima della confusione che il suo stesso gioco produce”. “Fa le stesse cose con meno qualità rispetto ad inizio campionato. A differenza dell’Inter, però, qualcosa riesce. Per i nerazzurri è tutto il contrario. Non si tratta più di riuscire a segnare ma di produrre occasioni pulite. Le poche che arrivano ultimamente sono casuali o costano una fatica immane, pagato poi nei ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 marzo 2022) Claudio Savelli, su, commenta il derby a reti inviolate di Coppa Italia, trae Inter. Il giudizio è abbastanza impietoso, in particolare per ladi Inzaghi. “Non si può dire sia una crisi, ma che un virus percorra le vene dell’Inter è evidente. E che Inzaghi non sappiacurarlo, pure: la formazione è sempre la stessa, i cambi sono automatici, il gioco è ripetitivo”. Ilprova a fare qualcosa, ma resta “vittima della confusione che il suo stesso gioco produce”. “Fa le stesse cose con meno qualità rispetto ad inizio campionato. A differenza dell’Inter, però, qualcosa riesce. Per i nerazzurri è tutto il contrario. Non si tratta più di riuscire a segnare ma di produrre occasioni pulite. Le poche che arrivano ultimamente sono casuali o costano una fatica immane, pagato poi nei ...

