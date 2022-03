L’allarme del Regno Unito | «No-fly zone impossibile | sarebbe terza guerra mondiale» Gli scenari choc

Leggi su blog.libero

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Perché l’Europa non applica la no-flysopra l’Ucraina per fermare i bombardamenti? Secondo il ministro della Difesa delBen Wallace una scelta del genere porterebbe alla «». La discussione è nata ieri, dopo che una giornalista ucraina ha parlato in lacrime al primo ministro inglese durante la conferenza stampa in Polonia: «Non vieni a Kiev perché hai paura. Perché la Nato non è disposta a difendere. Perché la Nato ha paura della, ma è già iniziata», le sue parole. Il segretario di Stato Ben Wallace ha giustificato la scelta di Boris Johnson di non fermare i jet russi che stanno attaccando le città dell’Ucraina. Ben Wallace ha spiegato che la Russia «possiede le armi nucleari ...