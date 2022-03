Kabir Bedi contro Manila Nazzaro: “Mai lottare contro un maiale” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Kabir Bedi, uscito ormai da due settimane dal reality di Canale 5, sembra che Manila Nazzaro non se la possa proprio dimenticare! Intervistato per il settimanale Chi sulla sua esperienza televisiva ha usato parole molto forti per parlare della concorrente con cui ha avuto un aspro confronto. Kabir Bedi tagliente su Manila Nazzaro Il Sandokan indiano prima della lite con l’ex Miss Italia era il favorito del pubblico, ma poi dopo qualche settimana è uscito per il volere del pubblico. Forse, a costargli, è stato anche il suo giudizio molto duro nei confronti della donna, Durante l’intervista dichiara: “Con Manila non ho avuto un buon rapporto, perche? pensavo che lei fosse amica, ma ha dimostrato di non esserlo. Io penso che lei ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 2 marzo 2022), uscito ormai da due settimane dal reality di Canale 5, sembra chenon se la possa proprio dimenticare! Intervistato per il settimanale Chi sulla sua esperienza televisiva ha usato parole molto forti per parlare della concorrente con cui ha avuto un aspro confronto.tagliente suIl Sandokan indiano prima della lite con l’ex Miss Italia era il favorito del pubblico, ma poi dopo qualche settimana è uscito per il volere del pubblico. Forse, a costargli, è stato anche il suo giudizio molto duro nei confronti della donna, Durante l’intervista dichiara: “Connon ho avuto un buon rapporto, perche? pensavo che lei fosse amica, ma ha dimostrato di non esserlo. Io penso che lei ...

