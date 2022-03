Il toccante messaggio di Andriy Shevchenko prima della Coppa Italia

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 2 marzo 2022)del derby di semifinale Milan – Inter Non c’è spazio solo per la sfida tra Milan e Inter dic’è di più, come ildell’ex rossonero. L’allenatore e C.T dell’Ucraina, che in queste settimane ha lanciato messaggi di pace per la sua terra è intervenutosfida di semifinale.è apparso dagli schermi di San Siro con un. Il discorso di“Cari amicini, da San Siro vi chiedo di far sentire il vostro sostegno per la pace in Ucraina. Il popolo ucraino vuole la pace, perché la pace non ha confini, perché ciò che unisce deve essere ...