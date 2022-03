Il Paradiso delle Signore spoiler | arriva Rosanna Vaudetti | ' Succederà qualcosa'

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Ilsta per spalancare le porte ad unaicone italiane degli anni '60 e lo farà inserendograndi novità, destinate a riscuotere consensi da parte degli spettatori. È risaputo che questa rinomata soap opera cerca di mantenere il più fedelmente possibile la linea temporale con gli eventi tradizionali, come ad esempio il Natale, il Carnevale oppure la Pasqua, tuttavia mostra al pubblico ciò che accadeva nell'ormai lontano 1963. Erano gli anni in cui in Italia impazzavano le 'Signorine Buonasera'. Ed ecco che presto una di loro farà il suo ingresso nel grande magazzino milanese, incontrando il direttore Vittorio Conti:. Quest'ultima ha concessointerviste sia a Tv Sorrisi e Canzoni che a Telepiù ed ...