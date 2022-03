Guerra Ucraina - Russia, allarme aereo a Kiev: oltre 100 feriti a Mariupol (Di mercoledì 2 marzo 2022) Le sirene d'allarme per gli attacchi aerei in Ucraina da parte delle truppe russe sono suonate stamattina in tutta la regione di Kiev, la capitale Ucraina, ma anche a Zhytomyr, a Pryluky nell'oblast ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 marzo 2022) Le sirene d'per gli attacchi aerei inda parte delle truppe russe sono suonate stamattina in tutta la regione di, la capitale, ma anche a Zhytomyr, a Pryluky nell'oblast ...

riotta : Il presidente cinese Xi Jinping si stanca alla fine delle scorrerie del suo vassallo #Putin e la Cina chiede la fin… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - Do_Dec : RT @Leon4rd__: Art. 11 Costituzione: L'Italia ripudia la guerra come risoluzione delle controversie internazionali. Draghi manda armi in U… - AMonserrato : RT @boni_castellane: Ma uno che il lunedì pensa 'mi faccio 5 dosi per evitare il long covid e tutte le restrizioni sono giuste' e il gioved… -