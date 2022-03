Guerra in Ucraina, da Papa Francesco i primi aiuti: inviato materiale sanitario (Di mercoledì 2 marzo 2022) L'elemosiniere pontificio, il cardinale Konrad Krajewski, ha portato questa mattina alla basilica di Santa Sofia a Roma, l'aiuto e la vicinanza del Papa, raccogliendo un appello lanciato nei giorni scorsi dalla stessa comunità Ucraina in Italia che chiedeva materiale sanitario. Nel dono di Francesco, riferisce Vatican News, ci sono siringhe, cerotti, disinfettanti e altro. "Si tratta di un primo intervento a cui ne seguirà un prossimo con la consegna di farmaci", riferisce il portale vaticano. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 2 marzo 2022) L'elemosiniere pontificio, il cardinale Konrad Krajewski, ha portato questa mattina alla basilica di Santa Sofia a Roma, l'aiuto e la vicinanza del, raccogliendo un appello lanciato nei giorni scorsi dalla stessa comunitàin Italia che chiedeva. Nel dono di, riferisce Vatican News, ci sono siringhe, cerotti, disinfettanti e altro. "Si tratta di un primo intervento a cui ne seguirà un prossimo con la consegna di farmaci", riferisce il portale vaticano.

